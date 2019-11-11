السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمنطقة القصيم



بريدة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لمتابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة, بمخرجات عمل لجنة مكافحة سوسة النخيل الحمراء وتنفيذها بجودة عالية التي أسهمت في تحقيق نتائج مأمولة, منوهاً بما يتلقاه قطاع الزراعة والمزارعين بالمملكة من دعم وحرص من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تنمية هذا المنتج الوطني والمحافظة عليه, مشيداً بدعم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة والجهود المبذولة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة على النقلة النوعية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء, مقدماً شكره لكافة المزارعين بالمنطقة على تعاونهم.

جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع الخامس للجنة العليا لمتابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة، بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع, ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي، ووكيل أمين المنطقة المهندس عبدالعزيز السليم, وعدد من كبار المزارعين وأعضاء اللجنة.

وثمن سمو الأمير فيصل بن مشعل قرار مجلس الوزراء رقم 551 والقاضي بإنشاء لجان لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في إمارات المناطق بالمملكة الذي انعكس إيجابياً على مبادرة إمارة منطقة القصيم بإنشاء اللجنة لمكافحة هذه الآفة, مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة في الحملات التوعوية بين القطاعات الحكومية والمزارعين, وتفعيل دورها في التعريف عن سوسة النخيل الحمراء وآثارها والتوعية المستمرة لحين الانتهاء منها والقضاء عليها بشكل كامل بالمنطقة, حاثاً المزارعين للاستفادة من نظام "بلغ" الذي يسهم في مكافحة سوسة النخيل, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

وناقش سموه مع أعضاء اللجنة الأخطار المحيطة بالنخلة على صعيد الآفات الزراعية، خصوصاً سوسة النخيل الحمراء, والنظر بجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في مكافحة هذه الآفة، وما جرى حيال مكافحتها والنتائج المحققة من خلال ذلك.

من جهته قدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع شرحاً موجزاً استعرض خلاله النتائج المحققة خلال الفترة الماضية في علاج النخيل ومكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة لعام 2019، التي اشتملت على فحص 16,357,018 نخلة في 8,537 مزرعة على مستوى المنطقة، وعلاج 101,630 نخلة، وإزالة وإتلاف 10,239 نخلة، ورش 469,996 نخلة على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن عدد النخيل التي جرى فحصها لعام 2018م في المنطقة 20,907,621 نخلة، مشيداً بتوجيهات أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لمتابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل ومتابعته الدائمة لتكاتف الجهود وتكثيفها بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمزارعين بما يخدم عملية المكافحة للحد من انتشار هذه الآفة.

// انتهى //

16:39ت م

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