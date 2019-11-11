السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يلتقي رؤساء وأعضاء مجالس شباب منطقة الباحة والقصيم والجوف وحائل



حائل 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بقصر أجا اليوم, رؤساء المجالس المشاركين في محاضرة بعنوان "تجربة المجالس الشبابية بالمملكة في ضوء رؤية المملكة 2030 " التي يقيمها مجلس شباب منطقة حائل في مسرح نادي حائل الأدبي ضمن برامجه لصناعة خطة المجلس 2020.

وأكد سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن أهمية دور الشباب في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030, منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبرامج الشباب في مناطق المملكة.

ونقل سمو نائب أمير منطقة حائل تحيات وترحيب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة لأعضاء مجلس شباب الباحة ومجلس شباب القصيم ومجلس شباب الجوف, مثنياً سموه على جهود مجلس شباب المنطقة, متمنياً للجميع التوفيق.

حضر اللقاء أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي.

// انتهى //

16:37ت م

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