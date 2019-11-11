السعودية اليوم / إنهاء معاناة مريض من انسداد بالشرايين التاجية



القريات 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

أسهم بفضل الله فريق طبي في مركز القلب بمستشفى القريات العام في إنهاء معاناة مريض عبر إجراء عملية قلب مفتوح من إنسداد بالشرايين التاجية.

وقام الفريق الطبي ، بترقيع أربعة شرايين تاجيه واستئصال الوريد بالمنظار وتكللت العملية - بحمد الله وتوفيقه - بالنجاح, والمريض بحالة صحية مستقرة.

وتأتي هذه العملية الجراحية ضمن خطوات التشغيل وزيادة الخدمات العلاجية التي تقوم بها صحة القريات، في ظل إضافة عدد من التخصصات الطبية الدقيقة، وتحقيق معايير الجودة ومتطلباتها.

يذكر أن هذه العملية هي الرابعة منذ تشغيل الجراحة بمركز القلب بمستشفى القريات خلال شهرين.

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16:01ت م

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