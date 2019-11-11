السعودية اليوم / كشافة وزارة التعليم تنفذ خطة إخلاء بمنافسات التميز في عسير



أبها14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

نفذت قيادة منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان التي تُقيمها كشافة وزارة التعليم، وتستضيفها حالياً الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير أمس ،خطة إخلاء افتراضية للمخيم المقام بالمناسبة .

وأوضح قائد المناسبة محمد الهزازي ، أن تنفيذ الخطة يأتي حرصاً من قيادة المخيم على رفع مستوى وعي الكشافين المشاركين والقادة المرافقين والمشرفين ، والتدريب على الأمن والسلامة ، وكيفية التعامل مع اية حالة حريق بالمخيم لاقدر الله تعالى.

من جهته أفاد مشرف النشاط الكشفي للوزارة نوح الغانمي، أن الكشافة المشاركين بالمنافسات أبدوا في خطة الإخلاء استعداداً مميزاً للتعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية،حيث تحرص كشافة الوزارة على تأهيل كشافيها وقادتها على كثير من مفردات الإخلاء تضمها شارات الهواية التي هي أحد أهم عناصر الطريقة الكشفية العالمية.

وأشار الغانمي أن كشافة الوزارة تعمل على تطبيق مهام إدارة المخاطر بكفاءة ومهنية عالية لتحقيق أقصى درجات الحرص خاصة التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية درءاً للمخاطر وتخفيضها وحفاظاً على حياة الكشافين والقادة, مشيراً إلى أن التطبيق الميداني يكون له دوركبير في ترسيخ المعلومات النظرية والتطبيقية التي تلقاها الكشافة والقادة الكشفيين في إداراتهم بمختلف المناطق والمحافظات قبل مشاركتهم في التجمعات.

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15:59ت م

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