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كيف تميز ألوان الشهب في السماء؟
متابعات الخليج 365 - متابعة
يهتم العديد من هواة الفلك بمتابعة الشهب والنجوم والكواكب لكن الكثير منهم يقع في إشكالية عدم تمييز ألوان الشهب ويعتقدون أنها كلها بلون واحد.
وكشف حساب السماء الليلة على تويتر حقيقة تباين ألوان الشهب بحسب طبيعة المواد الغالبة على تكوينها.
وقال الحساب : مع سرعة الشهب لا نلاحظ أنها تختلف في الألوان إلا إذا كانت كبيرة الحجم، لكن ألوانها تتنوع بين الأحمر والأصفر إلى الأزرق والأخضر.
وتابع : ويدل اللون على مكونات الصخرة التي احترقت في الغلاف الجوي، فإذا كانت تحتوي على كم مناسب من الكالسيوم مثلًا كان الشهاب أرجواني اللون، وهكذا.
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