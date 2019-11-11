كيف تميز ألوان الشهب في السماء؟

2019-11-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

يهتم العديد من هواة الفلك بمتابعة الشهب والنجوم والكواكب لكن الكثير منهم يقع في إشكالية عدم تمييز ألوان الشهب ويعتقدون أنها كلها بلون واحد.

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وكشف حساب السماء الليلة على تويتر حقيقة تباين ألوان الشهب بحسب طبيعة المواد الغالبة على تكوينها.

وقال الحساب : مع سرعة الشهب لا نلاحظ أنها تختلف في الألوان إلا إذا كانت كبيرة الحجم، لكن ألوانها تتنوع بين الأحمر والأصفر إلى الأزرق والأخضر.

وتابع : ويدل اللون على مكونات الصخرة التي احترقت في الغلاف الجوي، فإذا كانت تحتوي على كم مناسب من الكالسيوم مثلًا كان الشهاب أرجواني اللون، وهكذا.