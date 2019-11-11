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2019-11-11 صور.. عبور عطارد أمام قرص الشمس متابعات الخليج 365 - الرياض وثقت صور نشرتها وكالة واس ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا بداية عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس.

والمعروف أن هذا الظاهرة الكونية تتكرر كل١٣ عامًا.







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