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رياح نشطة وأمطار على 11 منطقة غدًا

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2019-11-11

رياح نشطة وأمطار على 11 منطقة غدًا

تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والرياض.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وحول حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر توقعت الأرصاد أن تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي بينما ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الخليج العربي.

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