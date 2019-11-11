فيديو .. في الطائف غيم ومطر وبرد

2019-11-11

متابعات الخليج 365 - الطائف

شهدت محافظة الطائف اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وشملت الأمطار الهدا والشفا وعشيرة والعرفاء وسديرة وسامودة والحليفات وحضن وأجزاء متفرقة من المحافظة.

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ووثق المواطنون بالفيديو هذه اللحظات الجميلة التي تعانق فيها السماء الأرض وسط ابتهالات بأن يجعلها الله سقيا خير ويعم بنفعها البلاد.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد نبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول مع شبه انعدام في الرؤية على عدد من محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة.

وشمل البلاغ أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة، عرفات، مزدلفة، منى وميسان.







