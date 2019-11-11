السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان يبحث آفاق التعاون مع السفير النيوزيلندي



الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

التقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم, سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.

وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين، خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

وأبرز العواد خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

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15:44ت م

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