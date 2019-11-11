السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستعرض أعمال الهلال الأحمر بالمنطقة



نجران 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على تقرير عن أعمال فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، قدمه مدير الفرع، مهند بن صالح اليامي.

وأشاد سموه بالمبادرات المجتمعية التي تقدمها الهيئة، لرفع الوعي الصحي والإسعافي لدى المجتمع، بما يسهم في إنقاذ الأرواح، وتعزيز ثقافة التطوع بالطرق الصحيحة والمثلى.

وبحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز سبل تطوير الخدمات الإسعافية، وسد الاحتياجات الآنية والمستقبلية بتغطية أرجاء المنطقة بهذه الخدمات.

// انتهى //

15:41ت م

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