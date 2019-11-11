السعودية اليوم / محافظ الداير يبحث تعزيز الخدمة الكهربائية وربط المغذيات الجديدة في المحافظة



الداير 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

عقد محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة، بمكتبة اليوم، اجتماعاً بمدير كهرباء المحافظة المهندس جبران الحريصي وممثلين عن بلدية الداير ومشرفي ومهندسي الشركة المنفذة للمشاريع الكهربائية بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بأعمال شركة الكهرباء في المحافظة المراكز التابعة لها ذات العلاقة بتعزيز الخدمة الكهربائية وربط المغذيات الجديدة في المحافظة والخطط التفصيلية والمقترحة لإنهاء المشروع، وسبل التعاون بين الجهات الحكومية وشركة الكهرباء بما يسهم في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات الكهربائية بالمحافظة .

// انتهى//

15:33ت م

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