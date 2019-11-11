السعودية اليوم / محافظة البرك توقف تعديات على أراضٍ حكومية بمركز ذهبان



محايل 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة البرك اليوم, تعديات على مساحة 474918 متراً مربعاً من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز ذهبان التابع للمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية البرك المهندس عبد الله الرياعي أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

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15:27ت م

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