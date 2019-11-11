السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة



عرعر 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة زيد بن راكد الرويلي ومنسوبي الفرع .

وخلال اللقاء قدم الرويلي لسموه التقرير النصف سنوي عن أعمال وخدمات فرع حقوق الإنسان بالمنطقة .

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدور هيئة حقوق الانسان في تعزيز وكفالة حقوق الإنسان بجميع مناطق المملكة من تصديها لقضايا حقوق الإنسان في المملكة بشكل عام عبر فرعها الرئيسي وفي كل منطقة بشكل خاص من خلال فروعها المنتشرة بجميع المناطق .

كما شدد سموه على ضرورة إعداد استراتيجية لمكتب الهيئة في منطقة الحدود الشمالية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة إضافة لمتابعة ومراقبة كافة الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتقديم كافة الخدمات للمواطنين لاسيما المعنية بالخدمات الأساسية والخدمات المقدمة للفئات الغالية كالمسنين وذوي الإعاقة والأطفال.

وأوضح سموه أن قضايا حقوق الإنسان تتفاوت من منطقة لأخرى بحسب تعدادها السكاني وموقعها ومقوماتها الاقتصادية، متطلعاً ان يلعب مكتب الهيئة بالمنطقة دوراً حيوياً في تحديدها ومعالجتها وفق الأولوية بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء من اجهزة حكومية ومؤسسات ربحية وغير ربحية.

وأكد سموه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حريصة كل الحرص على كفالة حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية المتوافقة معها، لافتا النظر لدور رؤية المملكة 2030 في تعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الأمن، والصحة، وفي التربية والتعليم والتدريب، والعمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة ، وإرساء الحقوق والواجبات وتعزيز معاني العدالة والنزاهة ‏‎.

من جهته عبر مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة ، عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وما استمع إليه من توجيهات خلال اللقاء وما يجده الفرع من اهتمام ومتابعة من سموه ، سائلا الله تعالى التوفيق للجميع.

‏// انتهى //

15:01ت م

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