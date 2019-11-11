السعودية اليوم / مكتب التعليم بالجبيل يجري تجربة إخلاء فرضية



الجبيل 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

نفذ مكتب التعليم بمحافظة الجبيل اليوم، خطة إخلاء بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، بحضور مدير تعليم الجبيل معمر الزهراني، ومدير شعبة الحماية المدنية بالدفاع المدني بالجبيل المقدم عادل عوض آل سرحان، وذلك في مدرسة الجبيل المتوسطة للبنين.

وشملت فعاليات خطة الإخلاء تنفيذ تمرين تجريبي للإخلاء واجتماع لمناقشة نتائج الخطة وعملية الإخلاء.

ويأتي تنفيذ هذه الخطة ، بهدف رفع الجاهزية والإستعداد في حال حدوث مكروه - لا سمح الله - ، وزيادة الوعي لدى الطلاب في كيفية التعامل مع الكوارث والأزمات، وقياس فاعلية التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة.

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14:54ت م

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