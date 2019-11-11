السعودية اليوم / الهلال الأحمر يختتم ورشة أعمال موسم الحج والتحول الوطني 2019



الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

اختُتمت بالرياض اليوم, ورشة أعمال "موسم الحج والتحول الوطني2019", التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر السعودي, بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ورؤساء اللجان والفرق في موسم الحج.

وبدأت الورشة في يومها الثاني باستعراض عمل لجنة النقل والخِدْمات المساندة لحج عام 1441هـ والاطلاع على آخر استعدادات اللجنة لتجهيز مركبات الإسعاف وسيارات الخدمة للمشاركة في موسمي الحج والعمرة للعام 1441هـ بالإضافة إلى استعراض تقرير اللجنة في حج عام 1440هـ والعوائق التي واجهت اللجنة بالإضافة إلى الاستماع إلى المقترحات والحلول.

بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي عن عمل لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات لاسيما الأنظمة التي تم إدخالها على غرف العمليات وربطها بالفرق الميدانية بالميدان مما يسهم ويساعد في وصول الفرق الإسعافية بشكل أسرع خلال مباشرتها للحالات الإسعافية, بالإضافة إلى تطوير وتحسين البنية التحتية للخِدْمات التقنية التي تقدمها الهيئة وترتكز عليها الخدمة الإسعافية.

ثم قُدم عرض عن مبادرة التحول الوطني لأعمال الحج والعمرة وإسهام برنامج التحول الوطني في دعم مسيرة الهيئة وأعمالها من خلال إنشاء عدد من المراكز الإسعافية وتجهيزها لتكون ضمن الخدمة الإسعافية التي تقدمها الهيئة في المناطق.

وفي ختام العرض استُمِعَ إلى بعض المقترحات حيال برنامج التحول الوطني وآلية عمله والمشاريع التي يدعمها ضمن نطاق عمل الهيئة.

ثم اختتمت الورشة أعمالها بكلمة مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة شكر فيها الحضور على حرصهم وإسهامهم في أن تحقق الورشة الأهداف المرجوة, متطلعين إلى أن تكون الخدمة الإسعافية في تطور مستمر وتواكب الدعم الذي تتلقاه الهيئة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وتكون مساهما في الخِدْمات التي المقدمة باسم المملكة لطالبي الخدمة الإسعافية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زوارًا لبيت الله الحرام.

// انتهى //

14:51ت م

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