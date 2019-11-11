السعودية اليوم / رئيس مجلس شورى المفتين الروسي يغادر الرياض



الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

غادر رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين، والوفد المرافق له، الرياض، عقب الزيارة الرسمية التي قام بها للمملكة، واستمرت عدة أيام.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وقدم رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا الشيخ راوي عين الدين شكره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي تلقاه والوفد المرافق له طيلة إقامتهم بالمملكة، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الشيخ راوي عين أن هذه الزيارة سوف تنعكس على مخرجات العمل الدعوي والإسلامي بين الوزارة والمجلس، لافتاً إلى أن مجلس شورى المفتين يعتز بتعميق العمل الإسلامي المشترك مع المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تمثل خبرة طويلة في خدمة الدعوة ونشر الوسطية.

من جانبه نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بما تخللته الزيارة من برامج ولقاءات، وتوقيع لمذكرة التفاهم مع الوزارة في التعاون بمجالات العمل الإسلامي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعزز العمل المشترك في خدمة الإسلام، والنهوض برسالة العاملين في قطاعات العمل الإسلامي لتبادل الخبرات فيما يخدم الدعوة وفق منهج وسطي معتدل.

وقال معاليه : "إن ما تحقق من هذه الزيارة هو تتويج للجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

14:49ت م

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الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسغادر رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين، والوفد المرافق له، الرياض، عقب الزيارة الرسمية التي قام بها للمملكة، واستمرت عدة أيام.وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.وقدم رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا الشيخ راوي عين الدين شكره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي تلقاه والوفد المرافق له طيلة إقامتهم بالمملكة، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأكد الشيخ راوي عين أن هذه الزيارة سوف تنعكس على مخرجات العمل الدعوي والإسلامي بين الوزارة والمجلس، لافتاً إلى أن مجلس شورى المفتين يعتز بتعميق العمل الإسلامي المشترك مع المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تمثل خبرة طويلة في خدمة الدعوة ونشر الوسطية.من جانبه نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بما تخللته الزيارة من برامج ولقاءات، وتوقيع لمذكرة التفاهم مع الوزارة في التعاون بمجالات العمل الإسلامي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعزز العمل المشترك في خدمة الإسلام، والنهوض برسالة العاملين في قطاعات العمل الإسلامي لتبادل الخبرات فيما يخدم الدعوة وفق منهج وسطي معتدل.وقال معاليه : "إن ما تحقق من هذه الزيارة هو تتويج للجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر الوسطية والاعتدال، والعناية بإخوانهم المسلمين بالعالم".// انتهى //14:49ت م0119

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