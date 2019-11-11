السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل السفير الألماني



جدة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، سفير جهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

14:48ت م

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