السعودية .. تدخل رسمي ينهي قضية #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف

الإثنين 11 نوفمبر 2019

أسهم تدخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان في السعودية، في إنهاء عنف سري مروع في منطقة عسير .



وجاء تدخل المؤسسات الرسمية السعودية بعد إنتشار فيديو لأم الأم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إستنجدت فيه لحمايتها وبناتها من زوجها وشقيقه.

وبدأت القصة عندما نشرت سيدة منقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تقول فيه إنها تواجه مع بناتها عنفًا مروعًا من زوجها وشقيقه، وأن إحدى بناتها تعرضت للطعن من قبل عمها قبل أيام دون أن تحصل على الحماية من الجهات المسؤولة التي لجأت لها.

ووجهت السيدة نداءها لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقالت إن أحد أبنائها قتل على يد أبيه قبل سنوات كجزء من العنف الذي تواجهه العائلة ولا تجد من يحميها منه، على حد قولها.

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وحظي فيديو السيدة السعودية بتفاعل كبير في موقع التواصل الإجتماعي، الذي شهد موجة غضب وبلاغات لمركز العنف الأسري التابع لوزارة العمل، والذي أعلن مباشرة الحالة دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وتجمع عدد كبير من المغردين السعوديين للتدوين تحت الوسم (#اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف) في موقع ”تويتر“، لمساندة الأم وحمايتها مع عائلتها من المصير الذي يواجهونه بمفردهم.

وتثير حوادث العنف الأسري غضبًا واسعًا في البلاد وسط دعوات لتوفير حماية للمعنَفين وعدم تسليمهم مجددًا لمعنِفيهم، وتوفير أماكن حماية آمنة يعيشون فيها بجانب سن تشريعات تردع المعتدين على ذويهم.

وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على متابعة قضايا العنف الأسري، ولديها مركز بلاغات متخصص بتلك الحوادث، لكنها تتعرض على الدوام للانتقاد بسبب ما يصفه مدونون سعوديون بعدم القدرة على توفير الحماية للمعنفين وبطء الاستجابة للشكاوى التي ترد لها.