فيديو.. الأجانب يسيطرون على أسواق الرياض!

2019-11-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

وثق مواطن يدعى خالد السهلي لما قال إنه سيطرة من وافدين على النشاط في أسواق الرياض، عبر مقطع فيديو نشره عبر “تويتر”، منتقداً مبادرات وزارة العمل وتقاعسها عن خطط السعودة.

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وقال السهلي، إنه “بدأت نسب التفاؤل في توطين وظائف سوق الخضار لدى عاملين سعوديين تتضاءل تدريجياً، عقب سيطرة وافدين أحكموا قبضتهم مجدداً على النشاط في أسواق الرياض”.

وبحسب ما قال في الفيديو، فإنه يرجو أن تكف وزارة العمل عن المبادرات وتبدأ في الاهتمام بخطط السعودة حتى ترفع قبضة 13 مليوناً من الوافدين عن أسواق الرياض، بحسب حديثه.

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