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2019-11-11 استئصال ورم من فك مريضة بحفر الباطن متابعات الخليج 365 - حفرالباطن نجح الفريق الطبي المختص بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن في استئصال ورم حميد لمريضة كانت تعاني من انتفاخ وتورم بالفك السفلي على مدار سنوات. وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم حميد في الفك السفلي؛ ما أدى إلى ذوبان في العظم مع تحرك الأسنان في منطقة الفك، وعلى الفور باشر الفريق الطبي المختص استئصال الورم بنجاح دون أي مضاعفات تذكر وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة.

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