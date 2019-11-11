منع استيراد المستحضرات الطبية عبر الإنترنت

2019-11-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة النقل، بعدم ‏استقبال أو توصيل الطرود إلى الأشخاص عبر الإنترنت أو البريد ‏السريع، والخاصة ببعض منتجات الأدوية والمستحضرات ‏الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي.‏

وأكدت الغذاء والدواء ضرورة ‏أخذ موافقة مسبقة على الاستيراد من هيئة الغذاء والدواء، بحسب المادة ‏الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت ‏والمستحضرات الصيدلانية، حسبما ذكرت صحيفة الوطن.

في المقابل، أبلغت الهيئة العامة للنقل، كافة الشركات ذات العلاقة، ‏بعدم قبول أي من منتجات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ‏والعشبية، دون أخذ الموافقات المسبقة.‏







