مصادر "الخليج 365": هذا ما حاول «تركي» سرقته من «معرض عمارة الحرمين»

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) تحقق الجهات المختصة في العاصمة المقدسة مع الوافد التركي الذي تسلل إلى معرض عمارة الحرمين الشريفين في حي أم الجود بمكة المكرمة، وعمد إلى تحطيم عدد من المقتنيات النادرة، حيث لاتزال تحقق في الدوافع التي دفعت المقيم للدخول إلى المعرض. وعلمت "الخليج 365" من مصادرها أن الوافد التركي البالغ من العمر (24 عاما) دخل إلى المعرض في السابعة صباح يوم الجمعة الموافق 11 ربيع الأول، عبر فتحات التكييف الخاصة بدورات المياه، حيث قام بالعبث بعدد من المقتنيات، وحاول سرقة أحجار كريمة، قبل أن يتم القبض عليه من قبل الجهات ذات الاختصاص، وإحالته إلى شرطة المنصور.



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