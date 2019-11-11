شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلم المصفوع» يتنازل عن «الحق الخاص» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

أكد مصدر عدلي لـ«الخليج 365» تنازل المعلم الذي تعرض لصفعة من (زائر) أثناء أدائه واجبه مع طلابه في مدرسة ابتدائية بمحافظة العقيق في منطقة الباحة عن حقه الخاص.

ولا تزال النيابة العامة في الباحة تتحفظ على الزائر الصافع لاستيفاء الحق العام منه إن لم تُحفظ القضية من المحقق.

يذكر أن معلماً من الكفاءات التربوية في تعليم الباحة رفض إخراج طالب من الفصل إلا عبر إدارة المدرسة، لعدم معرفته بالزائر الذي ادعى أنه ولي أمر الطالب، وأصر الزائر على خروج الطالب وهدد المعلم بصفعه، ولم يلق المعلم بالاً لكلامه ليتلقى الصفعة على وجهه أمام طلابه.