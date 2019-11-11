شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني تبوك»: ابتعدوا عن التمديدات الكهربائية والسيول وقت الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين من احتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم (الاثنين) على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأهاب نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول رافع العمري، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناءالبرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد الملازم أول العمري أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.