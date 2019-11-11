أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن بطاقة الهوية المفقودة تُلغى مباشرة ولا يتم التعامل بها، مُطالبة بالإسراع إلى طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج بطاقة هوية وطنية سارية عند فقدانها.
وأشارت «الأحوال المدنية» إلى أنه عند استصدار «بدل فاقد»، سيتم تصوير المتقدم مجددًا لاستخراج البطاقة، موضحةً أنه في حال امتلاك بطاقة هوية وطنية سارية لا يتم تغيير الصورة الشخصية إلا بتغير الملامح أو بموجب تقارير طبية.
جاء ذلك خلال تفاعل «الأحوال المدنية» مع تساؤلات عدد من المغردين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كانت هذه تفاصيل خبر «الأحوال المدنية»: حالة واحدة يتم خلالها استخدام الصورة القديمة بالهوية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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