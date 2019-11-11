3 شركات تدرج مطار ينبع ضمن منظومتها التشغيلية

تم رفع الطاقة التشغيلية بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع، وتسيير رحلات داخلية وخارجية إلى كلٍ من القاهرة والرياض والدمام.
وذكرت إمارة منطقة المدينة المنورة- عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أنه إنفاذًا لتوجيه أمير المدينة الأمير فيصل بن سلمان؛ لدعم النمو الصناعي والاقتصادي بالمنطقة، تم رفع الطاقة التشغيلية مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، مشيرة إلى أن 3 شركات للنقل الجوي أدرجت المطار ضمن منظومتها التشغيلية.
ونشرت إمارة المدينة «إنفوجراف» بيَّنت من خلاله، أن الوجهات الدولية كالتالي: طيران أديل- القاهرة وبدأت رحلاته من أمس الأحد (10 نوفمبر 2019)، برحلة كل يوم أحد، وفلاي ايجيبت- القاهرة، ابتداء من 2 ديسمبر المقبل أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
أما الوجهات الداخلية، فهي كالتالي: فلاي أديل- الرياض، ابتداء من 14 نوفمبر الجاري برحلة كل يوم، وفلاي أديل- الدمام، ابتداء من 14 نوفمبر برحلة كل يوم.
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