«الأرصاد» تُطلع جمهور «موسم الرياض» على حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن طقس اليوم الاثنين، بموسم الرياض.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن طقس موسم الرياض غائم جزئيًّا قد تتخلله سحب رعدية ممطرة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، وسرعتها 14- 34 كم/ ساعة.

فيما تبلغ درجة الحرارة الكبرى 34 درجة، والصغرى 21 درجة، ونسبة الرطوبة 30 إلى 70%.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرها أمس الأحد؛ استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة.

Advertisements

ولفتت الهيئة إلى استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها، مصحوبة بتساقط البَرد، ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 45 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي اعتبارًا من يوم الثلاثاء على مرتفعات مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك)، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تشمل الحالة مناطق (حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية) من منطقة الرياض.

ونوهت الهيئة باستمرار تأثير الأمطار في المناطق الآنفة الذِكر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.