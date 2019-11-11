الزعاق: عطارد يعبر قرص الشمس اليوم.. والخليج يرصدها لمدة ساعة وثلث

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق: إنَّ كوكب عطارد سيمرّ على قرص الشمس، اليوم الاثنين، في ظاهرة نادرة لا تحدث إلا 13 مرة في كل قرن.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الزعاق إلى أنَّه سيُشاهد من في وسط العالم هذا العبور الذي تصل مدته لخمس ساعات ونصف، موضحًا أنَّ العبور سيبدأ في الثالثة وثلث مساءً بتوقيت السعودية، وستغيب الشمس والعبور لم ينتهِ؛ لأن نهايته في التاسعة والربع.

وأضاف الزعاق أنَّ بلدان الخليج يشاهدونه لمدة ساعة وثلث تقريبًا، مُشيرًا إلى أنَّ آخر عبور لعطارد كان في 9 مايو 2016 م، والعبور القادم سيحدث في 13 نوفمبر 2032 م، موضحًا أنَّ عبورات عطارد لا تحدث إلا في شهري مايو ونوفمبر.