أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على مكة والمدينة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس على مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال الساعات القادمة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أنَّ مكة تشهد أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة، فيما تبلغ درجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة.

وتبلغ نسبة الرطوبة على المشاعر المقدسة 75%.

فيما تؤثّر أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنورة، تبلغ درجة الحرارة الكبرى 34 درجة، والصغرى 21 درجة، ونسبة الرطوبة 50%.

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وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرها أمس الأحد، استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة.

ولفتت الهيئة إلى استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها، مصحوبة بتساقط البَرد، ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 45 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، قد تتسبَّب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أنَّ تأثير الحالة يأتِي اعتبارًا من يوم الثلاثاء على مرتفعات مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك)، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تشمل الحالة مناطق (حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية) من منطقة الرياض.

ونوَّهت الهيئة باستمرار تأثير الأمطار في المناطق الآنفة الذِّكر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.