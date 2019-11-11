«الطيران المدني»: السوق لا تحتاج إلى شركات جديدة

كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، عن ملفات مهمة تشغل القطاع حاليًّا، وفيما أكد أن «الهيئة تدرس طلبات لترخيص شركات طيران محلية وخارجية»، فقد أوضح أن «السوق حاليًّا، لا تحتاج إلى دخول شركات طيران جديدة؛ لكون الزيادة في عدد الشركات الجديدة يعني إغراق السوق، ومن ثم حدوث خسائر اقتصادية غير مبررة لهذا القطاع المهم والحيوي».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن «الهيئة تعكف حاليًّا، ضمن توجهها الاستراتيجي، على تطوير البنية التحتية القائمة بالمطارات، واستحداث مطارات جديدة لتلبي متطلبات المسافرين في تقديم خدمة مميزة وزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات»، وسط تأكيدات من الروساء أن «أهم المشاريع إنشاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد بجازان، وإنشاء مطار القنفذة الجديد، وتطوير مطار الباحة، كما توجد مشاريع أخرى للتطوير سيُعلَن عنها تباعًا».

وأوضح أن أكثر من 75% من المسافرين عبر مطارات المملكة، راضون عن الخدمات المقدمة والنظافة والجودة؛ حيث تصدرت القائمة مطار الدمام ومطار المدينة المنورة بـ97% من رضا المسافرين، يليهما مطار الرياض بـ76% ثم جدة بـ60%.