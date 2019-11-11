لقائدي السيارات.. نصيحة ذهبية تجنبك 50% من «الحوادث القاتلة»

أوضح المرور السعودي أن حزام الأمان يقلل خطورة إصابات الحوادث المرورية بنسبة 50% للسائق والراكب الأمامي.

وقام المرور السعودي –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- بنشر إنفوجراف بين من خلاله أن استخدام حزام الأمان يقلل الحوادث المرورية بنسبة 75% للموجودين بالمقعد الخلفي.

وكان المرور دشن في 5 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق، حملة «80» التوعوية، التي تهدف إلى تحفيز قائدي المركبات على التقيد بقواعد وتعليمات السير على الطرق.

وتأتي فكرة الحملة الخارجة عن المألوف، عن طريق متابعة سرية للسائقين، في تجربة اجتماعية حقيقية، أبطالها سائقون ملتزمون بالأنظمة المرورية؛ وذلك بعد متابعتهم وتوثيق التزامهم ثم استيقافهم من قبل رجل المرور السري، ليقوم مقدم التجربة الاجتماعية المرافق مع رجل المرور السري، بمنحهم مكافأة مالية فورية باسم الحملة نظير التزامهم بالأنظمة المرورية.

وتهدف الحملة إلى الحد من أعداد ضحايا الحوادث، وإبراز القدوات في المجتمع، وإشراكهم في الرسالة، واستثمار وعيهم لمن حولهم، وهي أهداف متوافقة مع أهداف تأسيس المركز الوطني لسلامة الطرق الذي يعد من أهم مبادرات برنامج التحول الوطني2020 لرفع مستوى السلامة المرورية، نحو تحقيق هدف دخول المملكة ضمن قائمة أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030م.