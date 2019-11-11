بدء تسليم أولى دفعات «الإقامة المميزة».. والمركز يحدّد المستفيدين

أعلن مركز الإقامة المميزة، اليوم الإثنين، بدء تسليم الدفعة الأولى من المتقدمين على برنامج الإقامة المميزة، وتشمل متقدمين من خارج السعودية، ووافدين مقيمين داخل المملكة.

وتنقسم الإقامة المميزة إلى نوعين، هما: إقامة غير محددة المدة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800 ألف ريال لمرة واحدة، والنوع الثاني هو إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد)، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100 ألف ريال في السنة الواحدة، وفقًا لـ«العربية».

ويمنح نظام الإقامة المميزة عدة مزايا، منها: الإقامة مع الأسرة، واستصدار أذون زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار للسكن أو التجارة أو الصناعة؛ باستثناء مدينتي مكة والمدينة؛ حيث ينتفع بعقاراتهما لمدة لا تتجاوز 99 سنة دون التملك، ويكون هذا الحق قابلًا للانتقال إلى الغير.

كما تشمل المزايا أيضًا، امتلاك وسائل النقل، وعمل الشخص وأفراد أسرته في المهن غير المقصورة على السعوديين في القطاع الخاص، والخروج من المملكة والعودة إليها دون إذن مُسبق، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول البلاد والخروج منها، ومزاولة الأنشطة التجارية.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على نظام الإقامة المميزة، في 14 مايو الماضي.