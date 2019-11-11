مجلس الشورى: السعودية تحرص على استقرار اليمن و«اتفاق الرياض» عنوان مهم

أكد مجلس الشورى، أنَّ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل جمع الكلمة بين الأشقاء في اليمن، منوهًا بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، التي أدَّت لتوقيع الوثيقة بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الأولى من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، المنعقدة اليوم الاثنين.
وأشار الشورى إلى أنَّ المملكة حريصة على استقرار اليمن وازدهاره، وعلى تكاتف مواطنيه بما يحقّق الأمن وينهي التدخلات الخارجية الساعية إلى زرع الإرهاب والفوضى.
وأضاف مجلس الشورى: نتطلع أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى تجمع بين مكونات الشعب اليمني للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقًا للمرجعيات الثلاثة، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير لليمن.
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