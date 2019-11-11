السعودية اليوم / انطلاق ملتقى ومعرض النحالين الأول بمنطقة القصيم الخميس المقبل



بريدة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

تنطلق الخميس المقبل، فعاليات "ملتقى ومعرض النحالين الأول" بمنطقة القصيم، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة ويستمر سبعة أيام، وذلك في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة.

وأوضح أمين عام الغرفة المشرف العام على الملتقى محمد بن عبدالكريم الحنايا أن الملتقى يأتي ضمن برامج غرفة القصيم المتنوعة المهتمة بالحراك الاقتصادي وتقديم جميع سبل الدعم، وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وأضاف أن الملتقى يسعى لتحقيق عدة أهداف منها تعزيز رؤية المملكة الغالية ٢٠٣٠م من خلال تنشيط الحراك الاقتصادي بالمنطقة بشكل عام، ومنتج العسل على وجه الخصوص كونه أحد المنتجات الزراعية الهامة التي تحتاج إلى تسليط المزيد من الضوء، إضافة لإيجاد روابط بين المهتمين به من خلال اللقاءات وورش العمل والندوات مع الأخذ بالاعتبار تعزيز السياحة الداخلية بإيجاد برامج جاذبة ومتنوعة، مشيراً إلى أن الملتقى سيعرف بمنتجات النحل مثل شمع النحل وسم النحل وحبوب اللقاح وغذاء الملكات وغراء النحل أو العبكر، إضافة إلى التعريف بأنواع العسل ومنها السدر والشفلح والكيناء والطلح والضرما والسحاء والقتاد والقيصوم وغيرها.

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13:54ت م

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