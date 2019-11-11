السعودية اليوم / الطيران المدني الكويتي: حركة الملاحة طبيعية في مطار الكويت ولم تتأثر بالإضراب



الكويت 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي اليوم تعمل بشكل طبيعي، مشيرةً إلى أن عمليات التشغيل في مرافق المطار لم تتأثر بالإضراب الذي دعا إليه بعض موظفي الطيران المدني.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في الطيران المدني صالح الفداغي في بيان صحفي أن حركة الركاب شهدت تسيير 19 رحلة في مواعيدها المجدولة منها خمس رحلات قادمة و 14 رحلة مغادرة.

وكانت (الطيران المدني) أعلنت يوم أمس الأول توحيد البدلات للعاملين بنظام النوبة في مطار الكويت الدولي وبرج المراقبة والرادار.

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13:11ت م

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