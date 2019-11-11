السعودية اليوم / مرور منطقة الجوف يحذر قائدي المركبات من الأمطار والتقلبات الجوية



سكاكا 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

حذرت إدارة مرور منطقة الجوف قائدي المركبات من السير بسرعة أثناء تساقط الأمطار لتجنب الحوادث المرورية التي قد تحدث بسبب تقلبات الطقس والأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة خاصة على الطرق السريعة والمهمة، والتأكد من عمل المصابيح في المركبات وماسحات الزجاج.

وبينت الإدارة أنها قامت بنشر العديد من الدوريات للتمركز على الطرق للحد من السرعة ومراقبة حركة السير، كما نبهت قائدي المركبات إلى التقيد بالنصائح المهمة حفاظاً على حياتهم، وذلك بالسير بسرعة منخفضة لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات المركبة نتيجة مياه المطر، والتحكم في عجلة القيادة جيداً وإضاءة جميع أنوار المركبة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض، وفتح زجاج المركبة بدرجة لمنع تكثف بخار الماء بداخلها، والسير بهدوء في حالة تسمح بالرؤية ومضاعفة مسافة الأمان بين المركبة والأخرى، موكدةً على أن رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لقائد المركبة، مناشدةً باتباع النصائح حتى يصل قائد المركبة إلى أسرته سالماً، منبهة بأنه في حال وجود أعطال أو طوارئ لاقدر الله الاتصال على رقم عمليات المرور 993، متمنيةً للجميع السلامة .

// انتهى //

12:30ت م

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