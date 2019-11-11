السعودية اليوم / وزير الصحة يفتتح غداً المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة



الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

يفتتح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة غداً، المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019، وذلك بفندق الهيلتون في الرياض.

ويتضمن المؤتمر 75 ورقة علمية يقدمها نخبة من المتحدثين والخبراء والباحثين المعتمدين من قبل منظمات عالمية لوضع الخطط والمعايير، واعتماد مراكز المحاكاة دولياً، كما سيتم خلال المؤتمر إقامة 22 ورشة عمل متنوعة ومتخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين.

وسيتخلل المؤتمر عدداً من الفعاليات، من ضمنها مسابقة دوري المحاكاة، ومسابقة أكشنها يا فني المحاكاة، ومسابقة الابتكار في علم تقنيات المحاكاة، إلى جانب معرض يضم آخر مستجدات تقنيات المحاكاة.

يُذكر أنه تم اعتماد المؤتمر بعدد 48 ساعة من الهيئة

// انتهى //

12:11ت م

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الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسيفتتح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة غداً، المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019، وذلك بفندق الهيلتون في الرياض.ويتضمن المؤتمر 75 ورقة علمية يقدمها نخبة من المتحدثين والخبراء والباحثين المعتمدين من قبل منظمات عالمية لوضع الخطط والمعايير، واعتماد مراكز المحاكاة دولياً، كما سيتم خلال المؤتمر إقامة 22 ورشة عمل متنوعة ومتخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين.وسيتخلل المؤتمر عدداً من الفعاليات، من ضمنها مسابقة دوري المحاكاة، ومسابقة أكشنها يا فني المحاكاة، ومسابقة الابتكار في علم تقنيات المحاكاة، إلى جانب معرض يضم آخر مستجدات تقنيات المحاكاة.يُذكر أنه تم اعتماد المؤتمر بعدد 48 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.// انتهى //12:11ت م0056

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.