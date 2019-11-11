السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يتسلم تقريراً لأعمال فرع المجاهدين بالمنطقة



نجران 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بالأعمال والمجهودات الأمنية التي ينفذها فرع إدارة المجاهدين في المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، مؤكداً سموه أهمية تكامل الجهود مع الجهات الأمنية كافة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام الفرع إدارة المجاهدين بمنطقة نجران، محمد بن مقعد الدهينة، الذي سلم سموه تقريراً إحصائياً عن أعمال الفرع خلال العام المنصرم 1440هـ.

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12:07ت م

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