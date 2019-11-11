السعودية اليوم / "التعاملات الإلكترونية" ورشة عمل بهيئة الهلال الأحمر بحائل



حائل 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل اليوم، ورشة عمل عن "التعاملات الإلكترونية"، وذلك ضمن الأنظمة الجديدة بالهيئة.

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة سلطان عبدالعزيز البراهيم، أن الورشة التي أقيمت بمقر الإدارة، تضمنت شرحاً نظرياً وتطبيقاً عملياً لجميع مدراء الإدارات والأقسام بالفرع بهدف مواكبة التطوير في مجال الأنظمة الإلكترونية لجميع تعاملاتها بما يضمن تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز.

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12:05ت م

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