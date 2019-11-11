السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يلتقي رئيس جمعية رعاية مرضى السرطان بالمنطقة



نجران 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، رئيس جمعية رعاية مرضى السرطان بالمنطقة، قناص بن أحمد آل سوار، بمناسبة صدور القرار الوزاري باعتماد تسجيل الجمعية ضمن الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً تضمن خطة عمل الجمعية على المنظور القصير والمتوسط والبعيد، إضافةً لأهداف الجمعية ولجان العمل المقترحة.

وأكد سمو نائب أمير منطقة نجران أهمية تعاون جميع القطاعات المعنية مع الجمعية والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيسها.

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11:59ت م

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