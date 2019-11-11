ننشر توصيات مذكرة الرياض - لندن الخاصة بمكافحة رسائل التنظيمات الإرهابية

الإثنين 11 نوفمبر 2019

داعش

أوصت (مذكرة الرياض-لندن الخاصة بالممارسات الجيدة في مجال مكافحة رسائل التنظيمات الإرهابية: داعش نموذجاً) بالعمل على وضع استراتيجيات إعلامية لتفكيك الخطاب الإعلامي المقدم من قبل التنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وشددت المذكرة التي نشرها التحالف الدولي ضد داعش على موقعه الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، على بذل مزيد من الجهد واتخاذ الإجراءات الفعالة لحث شركات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى المتطرف والإرهابي بكافة أشكاله من جميع المنصات الرقمية.

وفيما يلي نص التوصيات :

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1. العمل على وضع استراتيجيات إعلامية لتفكيك الخطاب الإعلامي المقدم من قبل التنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

2. بذل مزيد من الجهد واتخاذ الإجراءات الفعالة لحث شركات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى المتطرف والإرهابي بكافة أشكاله من جميع المنصات الرقمية.

3. العمل مع الشركاء على منع رسائل العنصرية والكراهية المبنية على اختلاف العرق أو اللون أو الدين التي يتبناها اليمين المتطرف أو الجماعات الإرهابية، والتأكيد على مبادئ التعايش السلمي والتسامح والاحترام بين المجموعات العرقية والدينية.

4. مراعاة استخدام المصطلحات الدقيقة لوصم المتطرفين والإرهابيين بالصفات المناسبة لحالهم، وعدم تسميتهم بمسميات قد تسمح بتعاطف الآخرين معهم كتسمية تنظيم داعش بالدولة الإسلامية.

يذكر أن هذه المذكرة جاءت كنتاج لتعاون رئاسة أمن الدولة ممثلة في (الإدارة العامة لمكافحة التطرف) والتحالف الدولي ضد داعش ممثلاً في (خلية الاتصال ضد داعش) في عقد حلقة نقاش دولية بعنوان: (التكامل في مكافحة رسائل التنظيمات الإرهابية: داعش نموذجاً) في مدينة الرياض.

وتعد هذه المذكرة أول مذكرة استرشادية تصدر عن التحالف الدولي ضد داعش والكيانات التابعة له اعتباراً من تاريخ تشكيله في عام 2014م.

يذكر أن المملكة العربية السعودية عضو مؤسس وشريك فاعل للتحالف الدولي ضد داعش.