السعودية | أسعار الذهب ترتفع بنسبة 0.3 %

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع بنسبة 0.3 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:24 مساءً, 11 نوفمبر 2019 م المناطق - واس ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.3 % إلى 1462.83 دولارًا أمريكيًا.

واستقر سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة عند 1462.90 دولارًا أمريكيًا.

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