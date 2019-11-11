محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان تخريج الدفعة الأولى من برنامج خبراء الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "خبراء الإمارات".

ويهدف البرنامج إلى إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية التي تسهم في دفع التنمية ورسم مستقبل مختلف القطاعات في دولة الإمارات.

وقدّم محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي المشرف العام على برنامج خبراء الإمارات شرحاً تفصيلياً حول البرنامج وأهدافه، وأهم المشاريع التي قدمها أبناء الوطن في عدد من القطاعات الحيوية.

وتضمن الحفل عرضاً لمشروعات التخرج في الجوانب الأساسية التي يهتم بها المشروع، وهي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والبيئة والأمن والشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "لدينا كفاءات وطاقات وطنية نعول عليها في المرحلة القادمة لاستكمال مسيرة الإنجازات.. الإمارات اليوم بأبنائها أقوى وأكثر تجدداً وتفاؤلاً بالمستقبل".