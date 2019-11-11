سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في التعاملات الصباحية داخل كبرى البنوك التجارية الحكومية والخاصة في مصر، ولوحظ تقلص التفاوت بين أسعار البنوك المختلفة، وبلغ متوسط السعر على شاشة البنك المركزي المصري 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.



ويعد السعر الحالي للجنيه المصري هو الأعلى منذ أكثر من عامين ونصف العام، حيث لم تكن العملة المصرية بهذه القوة منذ الرابع من مارس 2017، وفقا لحسابات رويترز التي توقعت مواصلة صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وقبل أيام كانت البنوك المصرية تقدم 6 أسعار مختلفة للدولار، لكن هذه الظاهرة تقلصت لتصبح هناك 3 أسعار فقط للدولار في البنوك المصرية، وتفاوت سعر الشراء بين 16.08 إلى 16.11 جنيه، فيما تفاوت سعر البيع بين 16.18 إلى 16.21 جنيه.



وهيمن سعر 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع على البنوك حيث تكرر في 7 بنوك مختلفة.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر في البنك الأهلي الكويتي مسجلا 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.

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وتلاه في الأسعار مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يشتري الدولار بـ16.10 جنيه ويبيعه بـ16.20 جنيه، وهي الأسعار ذاتها التي يقدمها بنكا المصري الخليجي وقناة السويس.

أقل سعر للدولار في مصر

أما أقل سعر للدولار فتم تسجيله في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء و16.18 للبيع.

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

أما في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، فقد بلغ سعر الدولار 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، كما تكرر السعر نفسه في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر، وفي بنوك العربي الأفريقي الدولي والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" وكريدي أجريكول وبلوم المصرف المتحد.

سعر الدولار في أكبر بنك خاص

كما تكرر السعر ذاته في البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر، عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والدولية

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو 17.72 جنيه للشراء مقابل 17.84 جنيه للبيع، وسجل الإسترليني 20.55 جنيه للشراء و20.73 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 52.69 جنيه للشراء و53.30 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.