ولي عهد أبوظبي يحضر جانبا من الملتقى الرابع للرؤساء التنفيذيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جانبا من فعاليات ملتقى أبوظبي الرابع للرؤساء التنفيذيين، الذي عقد اليوم بمشاركة 30 من رؤساء أهم وأكبر شركات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم، لمناقشة الدور الرئيسي الذي يمثله النفط والغاز في الاقتصاد العالمي، في ظل المتغيرات التي يمر بها.

وقد رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرؤساء التنفيذيين في الملتقى، مؤكدا أهمية مبادرة أدنوك في استضافة كبار المسؤولين في قطاع الطاقة عشية معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2019"، ما يعزز من موقع دولة الإمارات ودورها ومساهمتها في العمل على استشراف مستقبل الطاقة على المستوى العالمي.