كيف تشتري سهم أرامكو ومتى؟

مع إعلان هيئة السوق المالية السعودية، قبل أسبوع، موافقتها على طلب شركة النفط العملاقة "أرامكو" على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية "تداول"، يدور سؤال في بال الجميع.. كيف نشتري أسهم أرامكو؟

"العين الإخبارية" تقدم في التقرير التالي خطوات إرشادية لكيفية الاكتتاب على أسهم أرمكو المعروفة، التي توصف بـ"جوهرة التاج" السعودية، ومن يمكنه شراء الأسهم، وفق نشرة اكتتاب أرامكو نفسها.



خطوات مهمة نحو شراء سهم أرامكو



وقالت "أرامكو"، عبر موقعها الإلكتروني، إن الخطوة الأولى هي "التأكد من امتلاك حساب جارٍ مفعّل في أي من البنوك المشاركة"، وعددها 13 بنكا في المملكة، وخصصت أرامكو موقعا للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالطر الأولية وكيفية التقدم بطلب للاكتتاب مباشرة عبر البنك.

أضافت الشركة، التي توصف بـ"جوهرة التاج" السعودية، أن الخطوة الثالثة هي "القرار الاستثماري"، داعية إلى الاطلاع على نشرة الإصدار ومناقشة قرارك مع المستشار المالي الخاص بك، وتحديد المبلغ الذي ترغب باستثماره وفق الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد، مشيرة إلى أنه في حال كان السعر أقل فيمكن استرداد الفائض أو شراء المزيد من الأسهم.



وتابعت "أرامكو" بالقول إن الخطوة الرابعة هي "تخصيص الأسهم المطروحة"، موضحة أن المستوى الإجمالي للطلب يحدد إذا كنت ستحصل على كامل الأسهم التي حددتها في طلب الاكتتاب أم لا، مؤكدة أنه سيتم إعادة فائض أموال الاكتتاب دون خصم أو استقطاعات.

ما قبل الإدراج



وأشارت "أرامكو" إلى أن الخطوة الخامسة هي "الإدراج والتداول"، وأنه يمكن مراقبة سعر السهم بمجرد بدء عملية التداول.



وكشفت نشرة طرح عملاق النفط السعودي شركة أرامكو عن الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ عملية بيع حصة من أسهم الشركة بالسوق المالية، والذي تبدأ أول خطوة فيه بفتح الباب أمام المؤسسات لتقديم أوامر وطلبات الاكتتاب في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، على أن يتم إغلاق الباب في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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وفي الوقت ذاته سيتم إفساح المجال للمستثمرين الأفراد لتقديم طلبات الاكتتاب لمدة 10 أيام، تبدأ في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وتنتهي في 28 من الشهر نفسه.

تبدأ الخطوة الثالثة بالإعلان عن سعر الطرح النهائي للأسهم، وذلك في 5 ديسمبر/تشرين الأول المقبل.

وفي التاريخ ذاته، سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح التي تم الاكتتاب فيها من جانب المؤسسات والأفراد، أي سيتم تحديد نسبة الأسهم المخصصة لكل مؤسسة وفرد اكتتب في الطرح.



موقف المؤسسات



فيما اشترطت نشرة الطرح سداد قيمة الاكتتاب من جانب المؤسسات في موعد أقصاه 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

في حين سيتم إعادة فائض مبالغ الاكتتاب إن وجدت للمكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهم أرامكو في السوق عقب استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وستعلن الشركة عن بدء التعامل على الأسهم من خلال موقع سوق تداول السعودي.

وتنوه أرامكو بأن الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعلاه تقريبية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية من خلال إعلانات بالصحف المحلية اليومية، وعبر موقع تداول الإلكتروني وموقع المستشار المالي، وكذلك الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو.

من يمكنه شراء الأسهم؟

أكدت شركة "أرامكو" أنه يحق لجميع المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.

وأوضحت الشركة أن البنوك المدرجة على موقعها الإلكتروني هي فقط التي يمكنها تلقي طلبات الشراء، وجاءت قائمة تلك البنوك كالتالي: البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي البريطاني، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.

