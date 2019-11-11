منتجات طبية مخالفة في مستودع بالرياض

2019-11-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في إدارة المراقبة ببلدية العليا، وبالاشتراك مع هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار، مستودعًا داخل حي سكني، يضم عددًا من الأجهزة والمنتجات الطبية المخالفة.

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وأكدت أمانة منطقة الرياض في تغريدة لها عبر موقع “تويتر” صباح اليوم الاثنين، أنه تم مصادرة الأجهزة والمنتجات المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

ونشرت الأمانة صورًا تبين عملية مباشرة الموقع المخالف وإغلاقه.







