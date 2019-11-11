شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: مباشرة واقعة تعرض «أسماء وعائلتها» للعنف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، أنها تابعت مع الجهات المختصة مباشرة واقعة تعرض عائلة للعنف. ويأتي تفاعل هيئة حقوق الإنسان تفاعلا مع ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في هاشتاق «#اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف»، مشيرة إلى العمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة.



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