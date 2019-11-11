شكرا لقرائتكم خبر عن في هذه الحالة.. يتم التصوير مجدداً لإصدار «بطاقة الأحوال» قبل انتهائها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين إلى الإسراع بطلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج بطاقة هوية وطنية سارية، عند فقدانها، مشيرة إلى أن البطاقة المفقودة يتم إلغاؤها ولا يتم التعامل بها.

وحول ما يتعلق بالصورة في بطاقة الأحوال عند استصدار «بدل فاقد»، أوضحت الأحوال المدنية أنه سيتم من جديد تصوير المتقدم لاستخراج بطاقة جديدة.

ووفقا لتفاعل «الأحوال المدنية» مع تساؤلات المغردين في «تويتر»، فإنه في الأحوال العادية عند امتلاك بطاقة هوية وطنية سارية لا يتم تغيير الصورة الشخصية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية