شكرا لقرائتكم خبر عن في هذه الحالة.. يتم التصوير مجدداً لإصدار «بطاقة الأحوال» قبل انتهائها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين إلى الإسراع بطلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج بطاقة هوية وطنية سارية، عند فقدانها، مشيرة إلى أن البطاقة المفقودة يتم إلغاؤها ولا يتم التعامل بها.
وحول ما يتعلق بالصورة في بطاقة الأحوال عند استصدار «بدل فاقد»، أوضحت الأحوال المدنية أنه سيتم من جديد تصوير المتقدم لاستخراج بطاقة جديدة.
ووفقا لتفاعل «الأحوال المدنية» مع تساؤلات المغردين في «تويتر»، فإنه في الأحوال العادية عند امتلاك بطاقة هوية وطنية سارية لا يتم تغيير الصورة الشخصية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية
كانت هذه تفاصيل خبر في هذه الحالة.. يتم التصوير مجدداً لإصدار «بطاقة الأحوال» قبل انتهائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.