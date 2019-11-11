شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: التعليم حق للطفل.. لا يجوز التسبب بانقطاعه عنه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

شددت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، على حق الطفل في التعليم.

وأكدت الهيئة على أن يلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة، وأنه لا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم.

وأضافت «حقوق الإنسان» أنه في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة، تعمل إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل على الاستفسار عن أسباب انقطاعه، وترفع عن ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة.